Mindst 13 omkom i brand i ejendom i Philadelphia

Mindst 13 meldes omkommet under brand i en ejendom i den amerikanske storby Philadelphia i den østlige delstat Pennsylvania.

Brandvæsnet i Pennsylvania siger, at udrykningskøretøjer kom frem til en voldsom brand i et treetagers rækkehus.

- Det tog 50 minutter at få bragt ilden under kontrol, skriver brandvæsnet i et tweet.

De amerikanske tv-stationer NBC og CBS rapporter, at mindst 13 mennesker er omkommet under branden. Tre personer - heriblandt et barn - blev kvæstet.

Det samme skriver Fox News.

Huset ligger i et tæt befolket område, men de fleste brandskader er begrænset til en enkelt bygning. Branden opstod på midteretagen i den tre etager høje bygning.

Opdateres ...