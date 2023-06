Mindst 23 er skudt under fejring af amerikansk helligdag

Én person er dræbt, og mindst 22 personer er såret i et masseskyderi søndag nær byen Willowbrook tæt på Chicago i delstaten Illinois.

Det skriver avisen Chicago Tribune.

Myndighederne begyndte at modtage anmeldelser om skudofre ved et butikstorv omkring klokken 12.30 lokal tid.

Ifølge mediet CNN begyndte et ukendt antal gerningspersoner at skyde vidt omkring sig i retning af en stor folkemængde. Ingen er indtil videre taget i politiets varetægt.

Masseskyderiet skete under de indledende fejringer til Juneteenth.

Det er en amerikansk helligdag, der markerer frigivelsen af de sidste slaver i USA.

Medlem af Repræsentanternes Hus for Demokraterne Sean Casten skriver i en udtalelse, at han er knust over skyderiet, der skete i hans nabodistrikt.

- Vi lever i en tragisk virkelighed, hvor man ikke kan gå i skole, supermarked, tempel eller fejre helligdage som 4. juli eller Juneteenth uden frygt for at blive skudt, lyder det.

Annonce:

Hændelsen er det 310. masseskyderi i USA i år ifølge Gun Violence Archive, skriver CNN.

Gun Violence Archive er en amerikansk ngo, der fører statistik over masseskyderier. Ngo'en betegner et masseskyderi som et, hvor fire personer eller flere - med undtagelse af gerningsmanden - er blevet ramt.

Kembley Carlton, der bor i en lejlighed med udsigt til butikstorvet, siger, at hun de seneste dage har hørt flere skud på parkeringspladsen foran.

Politiet har ifølge hende ikke reageret på hændelserne.

- Det var bare et rod. Vi så alle de her mennesker løbe, siger hun til Chicago Tribune.

Hun siger yderligere, at hun de seneste fem år har bemærket, at der kommer flere og flere skyderier i området.

- Vi har aldrig haft det her problem før. Nu er det slemt herovre. De skyder bare og er ligeglade, siger Kembley Carlton.