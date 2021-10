Mindst 28 dræbt: Stor eksplosion i afghansk moské

En eksplosion har fredag ramt en moské i den nordøstlige provins Kunduz i Afghanistan.

Det oplyser en talsmand for den militante bevægelse Taliban.

Det stod ikke umiddelbart klart, hvem der står bag angrebet, og hvor mange det har kostet livet.

Ifølge talsmanden Zabiullah Mujahid er 'en række af vores landsmænd gjort til martyrer og såret'. Det skriver han på Twitter.

En anden talsmand fra Taliban, som ønsker at være anonym, siger at mindst 28 er blevet dræbt og endnu flere såret. Men ifølge FN viser de første beretninger, at flere end 100 mennesker er døde og såret.

Videomateriale fra moskéen viser lig omgivet af murbrokker.

Eksplosionen kommer, efter at der de seneste uger har været angreb, og nogle af disse har sunnimuslimske militante fra Islamisk Stat (IS) taget skylden for.

Et af angrebene fandt sted søndag nær en moské i den afghanske hovedstad, Kabul. Mindst fem blev meldt dræbt ifølge nyhedsbureauet AFP.

Islamisk Stat har senere taget skylden for angrebet.

Siden Talibans magtovertagelse i Afghanistan er angreb fra Islamisk Stat Khorasan (IS-K) imidlertid taget til. Det er en afghansk gren af den militante Islamisk Stat-bevægelse.