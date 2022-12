Mindst ni døde efter eksplosion i Sydafrika

Mindst ni mennesker er døde i Sydafrika, hvor en tankbil fuld af gas er eksploderet. Det oplyser redningsmandskab til nyhedsbureauet AFP.

Ulykken skete ved byen Boksburg, der ligger øst for Johannesburg.

Ud over de ni dræbte er et halvt hundrede mennesker kommet til skade ved eksplosionen.

Tankbilen havde tilsyneladende forsøgt at komme under en bro, der var for lav.

- Vi modtog et opkald omkring klokken 07.50 om, at en gastankbil sad fast under en bro. Brandmænd blev sendt ud for at slukke ilden. Desværre eksploderede tankbilen, siger en talsmand for redningstjenesten.

Af de 40 kvæstede er 19 i kritisk tilstand. 15 andre er kommet alvorligt til skade, men de er uden for livsfare.

En af de kvæstede er tankbilens chauffør. Desuden blev seks brandfolk lettere kvæstet ved eksplosionen.

Videoer, der er delt på sociale medier, viser en kugle af ild brede sig under broen, hvor tankbilen var kilet fast.

Tanken var lastet med 60.000 liter flydende gas, da den eksploderede.

Det skete i nærheden af et hospital, rapporterer den britiske tv-station BBC.

Patienter på nogle dele af hospitalet måtte evakueres på grund af eksplosionen og den brand, der opstod.

Nogle af de sårede fra eksplosionen kunne få hjælp på hospitalets skadestue.

Ud over hospitalet, der blev beskadiget, er også to huse og adskillige biler brændt ned på grund af eksplosionen.

Det er ikke umiddelbart klart, hvad der forårsagede eksplosionen og den efterfølgende brand.