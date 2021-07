Mindst tre dræbt i jordskred i Japan

Japanske redningsfolk har fundet tre lig, to dage efter at et stort jordskred begravede hus og veje i byen Atami i den centrale af landet.

Mere end 100 mennesker menes at være savnet efter jordskreddet, der blev udløst af voldsomme regnskyl i regionen.

Fortsat uvejr i området besværliggør redningsarbejdet.

Nogle steder er der faldet mere regn, end der sædvanligvis falder i hele juli, på blot 24 timer. Det på trods af, at der er regntid i netop denne periode.

- Vi ønsker at redde så mange ofre, der er begravet i murbrokkerne, som overhovedet muligt, siger Japans premierminister, Yoshihide Suga.

Det tredje dødsfald som følge af jordskreddet i kystbyen Atami, der ligger 90 kilometer sydvest for hovedstaden Tokyo, var en ældre kvinde. 113 personer menes i øjeblikket at være savnet.

Det er en kraftig stigning i forhold til det, der blev meldt ud kort efter jordskreddet. Da mente myndighederne, at omkring 20 var savnet.

Men efter opkald fra pårørende, der ikke kan komme i kontakt med familiemedlemmer, og en gennemgang af boligregistre i byen er antallet blevet opjusteret med knap 100 mere.

Omkring 130 bygninger er blevet ramt af jordskreddet lørdag formiddag lokal tid. Byen, der blandt andet er kendt for sine varme kilder, ligger på en stejl skråning, som fører ned til en bugt.

Vand og mudder antages at have løbet langs en flod i byen og to kilometer ned til havet.

Selv om de værste regnskyl menes at være ovre i Atami, kan situationen hurtigt ændre sig, siger talsmand Hiroki Onuma.

- Situationen er uforudsigelig, siger Onuma.

Regntiden varer normalt adskillige uger og forårsager ofte oversvømmelser og jordskred, hvilket fører til mange evakueringer.

Over 200 mennesker omkom da store oversvømmelser ramte det vestlige Japan i 2018.