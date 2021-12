Minister: Foto af Johnson og andre viser ikke en fest

Et foto af premierminister Boris Johnson og mere end et dusin andre personer, der drikker vin i haven i embedsboligen i Downing Street under en coronanedlukning sidste år, er ikke et billede af en fest.

Det siger den britiske vicepremierminister, Dominic Raab, mandag i en kommentar til et foto bragt i The Guardian.

På fotografiet er Johnson sammen med sin hustru, Carrie, som synes at holde parrets nyfødte søn, samt to andre personer. De er på en terrasse i haven bag embedsboligen, og der bliver serveret ost og vin.

I nærheden ses et andet bord med fire personer, og i kort afstand derfra står en større gruppe på græsset omkring et bord med vinflasker.

- Downing Street bruger haven som et arbejdssted, siger Dominic Raab til Times Radio.

- Det er ikke imod regulativerne. Jeg mener helt ærligt ikke, at dette kan betegnes som en fest. Jeg mener ikke, at det var en fest, siger Raab om begivenheden, der fandt sted i forlængelse af et pressemøde.

Han siger, at medarbejderne af og til fik en drink i haven efter en lang arbejdsdag.

Den situation, som er fotograferet, belaster Johnson yderligere efter afsløringer af, at premierministerens stab har været samlet en del gange under covid-19-nedlukningerne, hvor befolkningen havde fået besked på ikke at deltage i sociale sammenkomster.

Der har navnlig været fokus på en påstået julefrokost i Downing Street under nedlukningen op til jul for et år siden. Sagen blev udløst af en lækket videooptagelse, hvor Johnsons stab stod og spøgte på et fiktivt pressemøde om en påstået julefrokost på et tidspunkt, hvor de var blevet forbudt.

Kilder har beskrevet til The Guardian, at Johnson kun var til stede 15 minutter ved begivenheden i haven i Downing Street.

- Premierministeren gik til sin bolig kort efter klokken 19. Et mindre antal medarbejdere, som skulle være på arbejde, blev i haven i Downing Street en del af eftermiddagen og aftenen, har kilder meddelt.