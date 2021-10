Minister støtter lavere kvoter: Dybt ulykkeligt for fiskere

Der venter 'voldsomt svære forhandlinger', når EU's ministre for fiskeri mandag mødes for at nå til enighed om næste års fiskekvoter i Østersøen.

For EU-Kommissionen har lagt op til en kraftig reduktion, som vil have klare konsekvenser for fiskerierhvervet.

Det siger minister for landbrug, fødevarer og fiskeri Rasmus Prehn (S) forud for mødet. Han oplyser, at den danske regering er klar til at følge Kommissionens indstillinger.

- Hvis vi gerne vil have fiskeri i fremtiden overhovedet, så er vi nødt til at gøre noget radikalt nu, nemlig at skrue ned for kvoterne.

- Og det er jo dybt ulykkeligt. Især for de mennesker, der lever af fiskeri, siger ministeren.

EU-Kommissionen har fremlagt et kvoteforslag, der lægger op til, at der må fanges markant færre fisk i Østersøen i 2022.

Det er sket på baggrund af videnskabelig rådgivning fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (Ices), som har fremhævet, at flere bestande i Østersøen er alvorligt pressede.

Og de reducerede kvoter vil altså også ramme bestande, som er populære hos danske fiskere i Østersøen.

Rasmus Prehn fortæller, at hans mål for forhandlingerne er at finde en balance.

- Hvis vi gerne vil have fiskeri i fremtiden, så er vi nødt til at reducere vores kvoter.

- Men er der mulighed for at fange for eksempel rødspætter eller brisling, som vi kan se, der er gode bestande af, og så tage højde for den bifangst af torsk og sild. Jamen, så vil vi rigtig gerne det.

- De steder, hvor der er nogle muligheder, skal vi selvfølgelig udnytte det, siger han.

EU-Kommissionen foreslår en markant reduktion af blandt andet torsk i den vestlige Østersø, ligesom der også skal fanges langt færre sild og laks.

For torsk i den vestlige Østersø foreslår EU-Kommissionen en reduktion på 92 procent. Det betyder, at kvoten går fra 4000 ton til 324 ton fordelt på alle lande i området.

Sådanne reduktioner vil selvsagt få konsekvenser for danske fiskere. Derfor er regeringen klar med hjælp af forskellig slags.

For eksempel vil den gerne støtte udviklingen af redskaber, der kan sørge for, at fiskerne kun fanger de fisk, de gerne må.

Derudover skal fiskere, der ikke vil mere, have hjælp til at komme ud af erhvervet - noget, som de selv har efterspurgt ifølge Prehn.

- En ordning, hvor man kan forlade fiskerierhvervet tørskoet økonomisk.

- Altså simpelthen at man får ophugget sin kutter og får penge for den, så man kan komme ud uden stor gæld, siger han.

EU's fiskeriministre drøfter kvoterne mandag. Det er forventet, at diskussionerne kan vare til et godt stykke ud på natten.