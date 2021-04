Miniubåd når frem til vrag af krigsskib på 6500 meters dybde

En bemandet miniubåd har formået at komme ned til vraget af et amerikansk krigsskib, der blev skudt i sænk under Anden Verdenskrig, og nu ligger på 6500 meters havdybde ud for Filippinerne.

- Vi har lige fuldført historiens dybeste dyk til et skibsvrag, skriver Victor Vescovo, der styrede miniubåden, i et tweet.

Han er stifter af det undersøiske efterforskningsfirma Caladan Oceanic, der har hjemme i Texas i USA.

Det var i slutningen af marts, at miniubåden gennemførte to dyk på otte timers varighed til vraget af destroyeren 'USS Johnston'. Det skete ud for øen Samar.

- Vi lokaliserede de forreste to tredjedele af skibet, der var oprejst og intakt, på en dybde af 6456 meter, skriver Victor Vescovo.

Det 115 meter lange krigsskib blev sænket af et japansk krigsskib i et søslag 25. oktober 1944.

Kun 141 af skibets besætning på 327 overlevede ifølge den amerikanske flådes arkiver.

Amerikanske styrker forsøgte at befri Filippinerne, der på det tidspunkt var en koloni under USA, fra japanske besættelsestropper.

Vraget af den amerikanske destroyer bærer tydelige tegn på de skader, skibet blev påført under søslaget for 76 år siden. Det oplyser historiker Parks Stephenson, der deltog i missionen med at få miniubåden ned til vraget.

- Det blev ramt af ildkraft fra det største krigsskib, der nogensinde er bygget - den kejserlige japanske flådes slagskib Yamato - og kæmpede voldsomt tilbage, siger Stephenson.