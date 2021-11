Minneapolis afviser at erstatte politiet efter Floyd-drab

Vælgerne i den amerikanske by Minneapolis har stemt nej til et lovforslag om at erstatte byens politi med en afdeling for offentlig sikkerhed.

Med stemmerne fra samtlige valgdistrikter optalt har mere end 56 procent af vælgerne afvist forslaget ved tirsdagens folkeafstemning.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det var i Minneapolis, der ligger i delstaten Minnesota, at den sorte mand George Floyd blev dræbt af politibetjenten Derek Chauvin i slutningen af maj 2020. Det skete under en anholdelse, hvor Chauvin pressede sit knæ mod Floyds hals.

Bølge af kriminalitet

De, som har ført valgkamp for at beholde politistyrken i sin nuværende form, mener, at det er for risikabelt at gennemføre en omfattende ændring af politiet, da Minneapolis står over for en bølge af kriminalitet.

Det var sideløbende med tirsdagens valg til byrådet i Minneapolis, at forslaget om at erstatte politiet var på stemmesedlen.

Den nye afdeling skulle ifølge lovforslaget indebære såkaldte fredsbetjente og have en ny tilgang til den offentlige sikkerhed med mere fokus på borgernes mentale sundhed.

Ønsker at genopbygge

JaNaé Bates, der er kommunikationschef for ja-kampagnen, har tidligere forklaret, at det ikke altid bør være politibetjente, der skal reagere på alarmopkald.

Ifølge CBS er idéen, at eksempelvis socialrådgivere eller eksperter i mental sundhed i nogle tilfælde kan sendes ud i stedet for politibetjente.

Tirsdagens afstemning kom i stand, efter at ni byrådsmedlemmer sidste år meddelte, at de ønsker at genopbygge den offentlig sikkerhed fra bunden. De mener, at det nuværende politisystem ikke virker.

Siden drabet på George Floyd er Derek Chauvin blevet idømt 22,5 års fængsel.