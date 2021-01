Mistænkelig pakke udløser evakuering af vaccinefabrik i Wales

En virksomhed i Wales, der er leverandør til AstraZenecas covid-19 vaccine, er onsdag blevet delvist evakueret.

Politiet er ved at undersøge en mistænkelig pakke. Sprængstofeksperter er på stedet.

Politiet siger i en kortfattet erklæring, at 'vi er for øjeblikket engageret i en operation på virksomheden i Wrexham'.

- Vejene i området er lukket, og vi anmoder alle om at holde sig på afstand, hedder det.

En talskvinde for Wockhardt, der bearbejder vaccinen for AstraZeneca på fabrikken i Wrexham, bekræfter over for det tyske nyhedsbureau dpa, at der blev slået alarm, da pakken blev opdaget.

- Vi fik besked på at foretage en delvis evakuering, mens sagen bliver efterforsket, siger talskvinden, som understreger, at de ansattes sikkerhed går forud for alt andet.

Fabrikken oplyser, at man her til morgen modtog en mystisk pakke. Derefter blev det besluttet at alarmere myndighederne.

- På grundlag af ekspertråd så har vi delvist evakueret stedet, mens vi afventer den fulde undersøgelse, hedder det.

Virksomheden drives af Wockhardt UK. Den har kapacitet til at levere såkaldt fill-and-finish for AstraZeneza. Det handler om at fylde vaccine i hætteglas og at pakke nåle til vaccinationer.

AstraZeneca har lovet Storbritannien at levere 100 millioner doser vaccine mod covid-19. Det er en vaccine, som er udvikle af universitetet i Oxford.

Selskabet er lige i disse dag i strid med EU-Kommissionen, der raser over, at det svensk-britiske medicinalselskab har nedskåret de forventede leverancer af vaccine til EU