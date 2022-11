Mistænkt bag masseskyderi sidder i kørestol

Den mistænkte bag et dødeligt masseskyderi på en LGBTQ-natklub i Colorado Springs i USA deltog onsdag i et retsmøde via videolink.

Den 22-årige Anderson Lee Aldrich sad i kørestol og havde tydelige skader i ansigtet. Han deltog i retsmødet fra det fængsel, hvor han sidder varetægtsfængslet.

Det var første gang efter weekendens skyderi, hvor fem blev dræbt og 18 såret, at offentligheden fik den mistænkte at se.

Den 22-åriges forsvarsadvokater har tidligere oplyst, at Aldrich identificerer sig som nonbinær og foretrækker at blive omtalt med pronominet de/dem.

At være nonbinær er en kønsidentitet, som betegner personer, der hverken identificerer sig som mand eller kvinde.

Masseskyderiet fandt sted natten til søndag lokal tid, da den 22-årige ifølge politiet gik ind på natklubben Club Q med en riffel og omgående begyndte at skyde omkring sig.

Club Q ligger i Colorado Springs og henvender sig til LGBT+-personer.

Tre gæster på klubben formåede at overmande gerningsmanden, som blev anholdt på stedet.

En af de mænd, der var med til at stoppe gerningsmanden, er en krigsveteran ved navn Richard Fierro, der har været udsendt til Afghanistan og Irak.

Fierro slog gerningsmanden i hovedet med hans pistol. Mindst to andre sparkede og fastholdt den mistænkte, indtil politiet ankom.

Anderson Lee Aldrich var indlagt på hospitalet fra søndag morgen til tirsdag, inden han blev overført til fængslet El Paso County Jail i Colorado Springs.

Aldrich er tilbageholdt på mistanke om fem tilfælde af drab.

De fem, der mistede livet i skyderiet, er 40-årige Kelly Loving, 28-årige Daniel Aston, 38-årige Derrick Rump, 34-årige Ashley Paugh og 22-årige Raymond Green Vance.

El Paso Countys distriktsadvokat Michael Allen siger efter høringen, at det næste retsmøde i sagen ventes at blive afholdt 6. december.

Delstaten Colorado ligger i det centrale USA. Byen Colorado Springs har cirka en halv million indbyggere og ligger lidt syd for delstatens største by, Denver.