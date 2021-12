Misvisende: Sådan snyder corona-tallene

SSI's tal over indlæggelser bruges som rettesnor til at vurdere, hvor presset sundhedssystemet er. Men en stor del af de indlagte er slet ikke syge på grund af corona

SSI's måde at opgøre antal indlagte på er mangelfuld og misvisende. Det siger både professor Jens Lundgren og læge og politiker Jacob Rosenberg (K) til Politiken.

Lige nu tælles antal covid-indlagte som indlagte, der har corona og ikke nødvendigvis er indlagt på grund af corona.

Seneste melding fra SSI lyder, at man vil lave en mere præcis opgørelse. Det siger direktør Henrik Ullum til DR.

Hvis du for eksempel bliver testet positiv for corona, overstår sygdomsforløbet og kort efter kommer på hospitalet af andre årsager, så tæller du med i SSI's opgørelse over indlagte.

Derfor kan du altså tælle som en covid-indlagt, selvom du ikke er syg og ikke kan smitte.

Når man vil se på årsagen til indlæggelser, så er Region Hovedstaden og Region Sjælland interessante, fordi de ikke tæller corona-positive fra for eksempel psykiatrien med.

Brian Weichardt spurgte på pressemødet onsdag ind til, hvornår indlæggelsestal opgøres mere retvisende.

Ifølge regionens egne tal er der 203 indlagte på grund af corona. Det tal har ligget stabilt siden 14. december. Men ifølge SSI's tal er antallet af indlagte steget med 100 i samme periode.

Lundgren: - Har påpeget det siden april

Professor Jens Lundgren mener, at det sætter os i en dårlig situation, når vi ikke kan overvåge tallene mere præcist.

- Jeg og andre har påpeget siden april 2020, at der ikke er styr på, hvad folk er indlagt med, og nu er vi i slut-december 2021 og har virkelig, virkelig brug for de tal, siger han til Politiken.

Jens Lundgren siger, at man risikerer, at politikerne træffer beslutninger på et forkert indlæggelsesmønster med den nuværende model. Foto: Jan Sommer

Onsdag lød det fra Statens Serum Institut, at hver fjerde af de indlagte med corona er indlagt på sygehuset på grund af noget helt andet – men at de tæller med i statistikken, fordi de også har corona ved siden af.

Samtidig følges SSI's tal over indlæggelser nøje, fordi det indgår som et centralt element i myndighedernes vurdering af, hvor presset sygehusene er. Og det har så igen betydning for, hvor mange andre operationer der skal aflyses.

– Vi har lavet en foreløbig opgørelse over omikron fra december måned, og det viser, at andelen er steget til omkring 26 procent nu, sagde faglig direktør i SSI Tyra Grove Krause på onsdagens pressemøde.

Stigende tal

SSI har tidligere vurderet, at det var hver femte – altså 20 procent – der ikke ligger på hospitaler på grund af corona, men ’blot’ med corona.

Thyra Grove Krause forventer desuden, at andelen af indlagte med corona vil stige i takt med, at flere og flere nu bliver smittet.

– Man trækker også på ressourcer for personalet (når man er indlagt med corona, red.), men det er rigtigt, hvis man skal se på alvorligheden af epidemien, så skal man nok se det uden (indlagte der er indlagte af anden årsag end corona, red.), sagde Grove Krause onsdag.