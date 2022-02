Møde mellem Biden og Putin er ikke en mulighed

Ifølge talskvinden for Det Hvide Hus er et møde mellem USA's præsident og Ruslands præsident ikke en mulighed på nuværende tidspunkt

Tidligere på ugen indgik Ruslands præsident, Vladimir Putin, og USA's præsident, Joe Biden en principiel aftale om at mødes for at finde en løsning på Ukraine-konflikten.

Natten til onsdag meddeler Jen Psaki, der er en talskvinde for Det Hvide Hus, dog at dette på nuværende tidspunkt 'bestemt' ikke er en mulighed.

Det oplyser hun på en pressebriefing.

- Som det ser ud nu, er det bestemt ikke en del af planen, lyder det fra Psaki.

Hun oplyser også, at konflikten skal aftage i styrke og intensitet, før topmødet kan komme på tale.

