Mor og barn faldt over bord: Nu er de døde

En mor og et barn er begge omkommet, efter at barnet torsdag eftermiddag faldt over bord fra en færge på vej til Sverige fra Polen, hvor moren sprang i vandet efter barnet.

Det bekræfter polsk politi fredag over for tv-kanalen Tvn24. Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Der er ifølge polske medier tale om en polsk kvinde i 30'erne og hendes syvårige søn.

En indsatsleder fra den svenske redningscentral for ulykker til søs fortalte torsdag, at den syvårige var faldet i vandet først. Moren sprang efter.

De blev fundet i vandet, hejst op af en helikopter og fløjet til et sygehus. De var begge bevidstløse, da de blev fundet. Der blev straks derefter anvendt hjertestarter på kvinden.

Mor og barn endte i vandet omkring klokken 16 torsdag, da færgen Stena Spirit var omkring halvvejs på ruten.

Omkring klokken 17.30 blev det meddelt, at de var fundet i vandet.

Færgen sejlede til Karlskrona i det sydlige Sverige fra Gdynia i det nordlige Polen.

Både passagerer og besætning er blevet afhørt i et forsøg på at kortlægge, hvordan ulykken skete. Men det er endnu ikke lykkedes at finde nogen, der så, hvad der skete.

Det krævede en større redningsindsats at finde mor og barn i vandet.

- Vi har snart fem helikoptere på stedet, og vi har taget alt, hvad der var i Østersøen, sagde Anders Lännholm, leder af redningsindsatsen, torsdag til tv-stationen SVT.

- Vi har afbrudt en Nato-øvelse, og vi har fly i luften fra den amerikanske kystvagt, som hjælper til. Alt, hvad der flyder eller flyver, hjælper til.

Også mandskab fra færgen deltog i eftersøgningen i Østersøen.