Mor og teenagesøn havde slået lejr i bombet teaters kælder

Et teater i den ukrainske by Mariupol fungerede i dagevis som tilflugtssted, før det onsdag blev bombet - angiveligt af russiske styrker.

Det fortæller den 38-årige kvinde Kate, der sammen med sin teenagesøn boede i teaterets kælder i ti dage. Det skriver BBC, der har talt med kvinden.

- I begyndelsen var det virkelig hårdt, for vi havde ikke nogen organiseret tilgang til mad. Så de første to dage var der ingen mad til de voksne. Vi gav kun mad til børnene, siger hun til det britiske medie.

Fire dage efter at Kate og sønnen ankom til teaterets kælder, lykkedes det for ukrainske styrker at sende mad og et lille feltkøkken ind til de flygtede.

Adskillige familier skal have boet under teateret de seneste dage.

Her har de sovet på senge lavet af blødt materiale fra sæderne i teatersalen. Træet fra sæderne er blevet brugt til at tænde bål.

Tv-billeder fra den østukrainske havneby Mariupol viste onsdag det smadrede teater stå i røg og flammer efter et formodet luftangreb.

En dag før angrebet forlod Kate og sønnen teateret. Beslutningen blev taget efter flere dage med bomber tættere og tættere på tilflugtsstedet.

- Vi vidste, at vi blev nødt til at flygte, fordi noget frygteligt skulle til at ske.

De fik et lift af en familie på fire, der også havde fire hunde og en kat med sig. Bilen var en del af en konvoj på cirka 2000 biler, der forlod byen tirsdag.

- Vi bad om at køre med dem, da vi ikke selv havde en bil, siger hun til BBC.

Ifølge byrådet i Mariupol stod Rusland onsdag bag et luftangreb mod teateret. Det bliver kaldt for 'overlagt og kynisk' af byrådet.

Rusland afviser at have udført et angreb mod teateret.

Satellitbilleder fra Mariupol viser tilsyneladende, at der på russisk var skrevet ordet børn rundt om teateret. Det skriver BBC.

Torsdag meldes hundredvis af personer at være blevet reddet ud af ruinerne efter angrebet. Det er dog småt med oplysninger om skader, og der er ikke noget officielt tal på sårede eller dræbte.