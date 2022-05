Mordanklaget vinder valg i USA

I Staten Indiana i USA har den 40-årige Andrew Wilhoite fået nok stemmer ved det lokale primærvalget til at fortsætte sin politiske rejse til parlamentsvalget til efteråret.

Det er sket, mens Andrew Wilhoite har siddet fængslet anklaget for at dræbe sin kone.

Det skriver Vice.

Dumpede lig i å

Andrew Wilhoite er anklaget for at dræbe sin kone Elizabeth Wilhoite ved at slå hende i ansigtet med en cementurtepotte under et skænderi på parrets veranda.

Skænderiet handlede ifølge Vice om Wilhoites affære tidligere på året.

Wilhoite fortalte dengang politiet, at konen faldt ned ad verandaen efter slaget, og at han derefter placerede hendes lig i sin pickup og kørte til en nærliggende å, hvor han ifølge retsdokumenterne kastede liget i.

Trods det har den 40-årige politiker fået 60 stemmer ved det lokale primærvalg, hvilket er nok til at få ham videre.

Elizabeth Withoite havde netop gennemgået en runde kemoterapi for kræft. Foto: Foto: Indianas politikontor

Ingen regler

Det er det lykkedes Andrew Withoite at blive godkendt til at konkurrere ved det kommende valg i november, fordi der i den amerikanske stat Indiana ikke er nogen regler om valgdeltagelse, før man eventuelt er dømt skyldig.

Bliver man derimod dømt skyldig, er man ikke længere berettiget til at være kandidat.

Skulle Andrew Withoit - nok højest usandsynligt - vinde parlamentsvalget, kan han endda blive taget i ed inde fra fængslet, skriver Vice.