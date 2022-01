Mundbind gør dig lækker

En ny britisk undersøgelse viser, at folk ser mere attraktive ud, hvis de bærer mundbind. Det gælder særligt for mænd og de kirurgiske mundbind

Er din Tinder blevet lidt sløv?

Så kan du eventuelt prøve at smide et billede op af dig selv med mundbind på.

En ny britisk undersøgelse viser nemlig, at man er mere attraktiv, hvis man har mundbind på. Det gælder både for mænd og kvinder. Mænd bliver dog en smule mere skøn at se på af det.

Og desværre for klimaet er det særligt de blå kirurgiske engangsmundbind, som folk finder attraktivt.

The Guardian har talt med en forsker fra Cardiff University, som er ekspert i ansigter. Michael Lewis udtaler, at inden pandemien gjorde kirurgiske masker folk mindre attraktive, da de blev associeret til sygdom og død.

- Vi ville teste, om det havde ændret sig, og om det gjorde en forskel, hvilken maske man i så fald bar, lyder det fra Michael Lewis.

Ifølge ham er vi i forbindelse med pandemien begyndt at associere den type mundbind med sundhedspersonale, som har passet på os i en tid, hvor vi har følt os udsatte.

- Pandemien har ændret på den måde, vi ser på mundbindsbærere. Når vi ser en person med mundbind, tænker vi ikke længere 'den person er syg, jeg må hellere blive væk', kommer det fra ansigtseksperten.

Men han tror også, at det kan skyldes, at al opmærksomhed rettes til øjnene.

Resultaterne er publiceret i tidsskriftet Cognitive Research: Principles and Implications.