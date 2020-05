Musk sender første astronauter i rummet fra USA siden 2011

Elon Musks rumfartsvirksomhed SpaceX håber på at skrive historie onsdag, når den for første gang i ni år sender astronauter fra amerikansk jord i kredsløb om Jorden.

Bedriften vil blive en milepæl i milliardærens drøm om at kommercialisere rumfart.

Selv USA's præsident, Donald Trump, vil være blandt tilskuerne på Kennedy Space Center i den amerikanske delstat Florida, hvor raketten bliver skudt i vejret midt i coronakrisen.

Klokken 16.33 onsdag lokal tid, hvilket er 22.33 dansk tid, bliver raketten 'SpaceX Falcon 9' sendt af sted fra affyringsrampe 39A. Det er den samme, som Apollo-astronauterne brugte under månemissionerne, skriver det britiske medie The Guardian.

På raketten sidder rumkapslen 'Crew Dragon', der er en demonstration af den nye 'taxaservice', som den amerikanske rumfartsadministration, Nasa, har aftalt at købe af Elon Musk.

De to astronauter, der skal sendes ud til Den Internationale Rumstation (ISS), er de amerikanske veteraner Robert Behnken på 49 år og Douglas Hurley på 53 år. De færdiggjorde de sidste test lørdag før missionen.

Parret har siddet i karantæne siden 13. maj for ikke at risikere at bringe coronavirusset med op på rumstationen.

- Hvor der er vilje, er der vej, sagde Douglas Hurley fredag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Nasas kommercielle rumprogram begyndte under den forhenværende præsident i USA Barack Obama.

Rumprogrammet har som mål at udvikle et privatejet rumfartøj, der kan bringe amerikanske astronauter i kredsløb ude i rummet.

Den nuværende præsident, Donald Trump, ser rumprogrammet som et symbol for sin strategi om at retablere den amerikanske dominans i rummet.

Han har blandt andet beordret Nasa til at sende astronauter til Månen inden 2024.

Nasa har siden 2011 uddelt over tre milliarder dollar, svarende til over 20 milliarder kroner, til SpaceX for at bygge rumfartøj.

Lykkes missionen, behøver USA ikke længere benytte sig af russiske raketter for at sende astronauter til ISS.

Over de næste år skal der sendes seks missioner ud til rumstationen.