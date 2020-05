Musk truer med at flytte Tesla-produktion ud af Californien

Tesla-grundlægger Elon Musk truer med at flytte produktionen ud af Californien.

På det sociale medie Twitter skriver Elon Musk, at han på lørdag vil flytte Teslas hovedsæde og fremtidige arbejde fra Californien til delstaterne Texas eller Nevada.

- Hvis vi overhovedet bevarer noget produktion i Fremont (by i Californien, red.), vil det være afhængigt af, hvordan Tesla bliver behandlet i fremtiden, skriver Elon Musk.

Teslas eneste amerikanske bilproduktion ligger i Fremont i San Francisco.

Elon Musk skriver også på Twitter, at han truer med at sagsøge distriktet Alameda i Californien, efter at distriktets sundhedsmyndigheder har forbudt, at Tesla-fabrikken i Fremont genåbner grundet coronavirusrestriktioner.

Myndighederne i distriktet udtalte lørdag, at de har arbejdet sammen med Tesla for at lave en genåbningsplan, der sikrer flere tusinde medarbejderes sikkerhed.

Elon Musk har allerede fortalt sine medarbejdere, at en begrænset produktion vil begynde igen på fredag.

Tesla producerer over 415.000 elbiler om året på fabrikken i Fremont.