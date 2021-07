Myanmars sikkerhedsstyrker dræber 25 modstandere i kampe

Sikkerhedsstyrker i Myanmar dræbte mindst 25 personer, da de var i konfrontation med modstandere af den militære junta fredag.

Det skete i en by i midten af det sydøstasiatiske land, fortæller to borgere søndag. Lokalmedier rapporterer det samme.

En talsmand for militæret afviser at kommentere volden, der fandt sted i Depayin i Sagaing-regionen. Den ligger omkring 200 kilometer nord for hovedstaden, Naypyidaw.

Ifølge det statsstyrede medie Global New Light of Myanmar overfaldt 'væbnede terrorister' sikkerhedsstyrker, der patruljerede området. Ifølge mediet blev en hos sikkerhedsstyrkerne dræbt, mens fire blev såret.

Myanmar blev kastet ud i kaos 1. februar, da de facto-leder af landet Aung San Suu Kyi blev væltet i et militært kup.

Det har ført til uro i landet, hvor borgere har forsøgt at gøre oprør mod det militære styre, hvilket ofte er endt med voldelig udgang.

Det samme blev tilfældet under kampe fredag i Depayin, fortæller to borgere.

- Soldaterne skød på alt, hvad der rørte sig, siger den ene, som tilføjer, at hans onkel var blandt de dræbte.

Ifølge lokale medier døde 31 i kampene, mens 10.000 blev drevet på flugt af soldaterne.

Vold siden kuppet har drevet mere end 230.000 borgere på flugt fra deres hjem i landet med mere 53 millioner indbyggere, rapporterer FN.

Ifølge FN er mere end 880 personer blevet dræbt af sikkerhedsstyrker siden kuppet. Over 5200 er anholdt.

Militære myndigheder afviser de tal, men giver samtidig ikke selv nogen andre estimater.

Militæret holder fast i, at dets overtagelse af magten var i tråd med forfatningen. Det hævder, at der foregik valgfusk i november, da Aung San Suu Kyis parti vandt. Den påstand er blevet afvist af uafhængige valgmyndigheder.