Myndigheder i Mexico advarer om forgiftning efter farlig TikTok-trend

Myndighederne i Mexico advarer mod at hoppe på en farlig TikTok-trend, der er gået viralt blandt skoleelever. Den kan nemlig føre til forgiftning.

Med sloganet 'Den sidste, der falder i søvn', går trenden ud på at forsøge at holde sig vågen, efter at have taget det receptpligtige lægemidlet clonazepam. Det bruges eksempelvis til behandling af angst og panikanfald.

En følgevirkning af lægemidlet er søvnighed.

Paramedicinere har behandlet fem forgiftede mindreårige på en skole i hovedstaden Mexico City.

Myndighederne i den nordlige region Nuevo Leon har meldt om tre tilfælde af forgiftning.

Ingen af eleverne er blevet alvorligt syge.

- Uheldigvis kan udfordringer, der spreder sig på de sociale medier, ofte sætte folks helbred på spil, siger Alma Rose, der er sundhedsminister i Nuevo Leon.

Flere videoer er blevet lagt ud på det sociale medie, hvor personer har optaget sig selv, mens de observerer, hvad der sker, når de har slugt pillen.

Andre brugere har postet videoer, hvor de advarer mod at hoppe med på trenden, der tidligere også har været set i Chile.

Lægemidlet clonazepam hører til gruppen af benzodiazepiner. Det kan fås både som piller og i flydende form.

På grund af stor risiko for afhængighed bør man generelt udvise stor tilbageholdenhed overfor benzodiazepiner, især ved psykiske lidelser eller tidligere medicinmisbrug. Det skriver netdoktor.dk.