Mystisk meningitisudbrud spreder sig: Nye tilfælde hver dag

I det nordlige Mexico melder myndighederne mandag om endnu et dødsfald forårsaget af et mystisk meningitisudbrud.

Dermed har udbruddet nu kostet i alt 35 mennesker livet.

Frem til mandag har sundhedsmyndighederne i den hovedsageligt landlige delstat Durango bekræftet 79 tilfælde af meningitis i løbet af de seneste par måneder.

Smertefuld

Sygdommen er ofte forbundet med en smertefuld betændelse i hjernen og skyldes som regel en virus eller i nogle tilfælde bakterier eller en svampeinfektion.

Det første tilfælde af meningitis i Durango blev konstateret i slutningen af sidste år. Her var der tale om flere tilfælde af aseptisk meningitis, som er en særlig skadelig betændelse i hjernen.

De smittede patienter i Durango var alle blevet opereret på privathospitaler, hvor der var blevet brugt rygmarvsbedøvelse. Det viser data, som lokale embedsmænd har indleveret til Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

I år har sundhedsmyndighederne i Durango næsten hver dag rapporteret om nye tilfælde såvel som hospitalsindlæggelser og dødsfald forårsaget af sygdommen.

I november oplyste det mexicanske sundhedsministerium, at det samarbejder med myndighederne i Durango om at gennemgå delstatens sundhedsprotokoller.

Ukendt årsag

Håbet er, at samarbejdet kan fastslå den endnu ukendte årsag til udbruddet.

Delstatsregeringen i Durango beskriver på sin hjemmeside det igangværende meningitisudbrud som 'en hidtil uset situation i verden'.

Embedsmænd fra WHO oplyste i december, at de overvåger situationen, ligesom at de hjælper med at undersøge de bekymrende tilfælde af meningitis.

Det er uklart, hvornår infektionerne i Durango begyndte, og hvor mange patienter der er kommet sig.