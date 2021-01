Mystisk pakke til vaccinefabrik i Wales fører til anholdelse

En mand er anholdt, efter at en mistænkelig pakke er sendt til en fabrik i Wrexham i Wales, hvor vacciner fra AstraZeneca pakkes og lagres, oplyser politiet.

Det drejer sig om en 53-årig mand fra Chatham 45 kilometer sydøst for London.

Han er anholdt mistænkt for at have sendt pakken til fabrikken Wockhardt, som hælder coronavaccine fra AstraZeneca på hætteglas og pakker nåle til vaccinationer.

Men det er ikke oplyst, hvad politiet fandt i pakken onsdag, da fabrikken blev delvist evakueret, mens politi og bomberyddere rykkede ind.

Pakken er siden blevet kørt væk for at få undersøgt indholdet nærmere.

De ansatte på Wockhardt fik først adskillige timer senere lov til at genoptage deres arbejde.

Den 53-årige skal forblive fængslet, så længe afhøringen af ham står på, hedder det.

En talsmand for fabrikken siger, at det 'overhovedet ikke' har påvirket arbejdet med at gøre vaccinen klar.

Der er cirka 400 ansatte på Wockhardt.