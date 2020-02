Mystiske signaler fra rummet: Så tit gentages de

Så er der igen mystiske signaler fra det ydre rum.

Denne gang har forskere observeret et radiosignal, som gentages i et fast mønster hver 16,35’ende dag. Fænomenet kaldes 'fast radio burst' (FRB) - eller hurtige radioglimt på dansk.



Det skriver ScienceAlert ifølge Videnskab.dk.

Astronomer opdager jævnligt disse korte, men kraftige, radiobølger fra det ydre rum, og ingen ved, hvad de skabes af.



I 409 dage har canadiske astronomer observeret signalet, som har fået det tekniske navn FRB 180916.J0158+65.



Signalets cyklus består af fire dage med impulser hver eller hver anden time, efterfulgt af 12 dage med absolut stilhed, hvorefter det gentages.

Det er første gang, astronomer har observeret et fast mønster, da FRB-signaler oftest er en engangsforestilling.

Perioden med mørke hinter måske om, at signalet er i en form for kredsløb og derfor kun er muligt at opfange fra Jorden i visse perioder. Men det er blot ét af forskernes mange bud, skriver ScienceAlert.

- Opdagelsen af en 16,35-dags periode i en gentagende FRB-kilde er en vigtig ledetråd til at forstå dette objekt, skriver forskerne i studiet ifølge ScienceAlert.

Det opsigtsvækkende fund er endnu ikke peer reviewet – altså godkendt af andre forskere – men ligger tilgængeligt på arXiv.

