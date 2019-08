Nådesløs epidemi: Bananen kan blive udryddet

Colombia erklærede undtagelsestilstand i sidste uge, efter de opdagede en smitsom svamp i deres bananer. Svampens tilstedeværelse kan blive døden for hele Sydamerikas bananindustri. Det skriver Vice.

Det er første gang, svampen, som går under navnet TR4, er blevet fundet på det kontinent. Den har været på en jordomrejse, siden den først blev kendt i Taiwan i 1990'erne, og nu frygtes den altså at sprede sig over hele Sydamerika.

'Hvis du opdager den, er det for sent, og den har formentlig allerede spredt sig, uden at det er blevet opdaget,' har den hollandske professor i plantesygdomme Gert Kema sagt om den til National Geographic.

Når først TR4 er kommet, bliver den hængende i jorden i 30 år og gør det derfor umuligt at dyrke bananplanter eller andre frugter på jorden.

Der er ingen måde at kurere svampen på.

Desperate tiltag

Både politi og militær er blevet sat ind for at sætte de ramte landbrugsområder i karantæne.

Afgrøder bliver iagttaget i døgndrift af officials. Columbianerne er desperate, da bananer er det columbianske landbrugs tredjestørste eksportvare.

Den ramte banan i Columbia er den såkaldte Cavendish-banan, som er næsten halvdelen af verdens bananer.

Lige nu er den verdens mest populære banan, og landbrug rundt om i verden har ikke en erstatningssort klar.

Derfor kan det have store konsekvenser. Det vides ikke, hvor gode chancerne for Cavendish' overlevelse er, men der er mange sortseere blandt eksperterne.

'Når TR4 rammer Latinamerika, er det game over,' har Dan Koeppel, som har forfattet en bog om bananer, tidligere sagt til Vice.

Det er ikke første gang, at en frugtsygdom har udryddet en hel banansort.

Tidligere blev verdens dengang mest populære banan, Gros Michel-bananen, udryddet af den såkaldte Panamasyge.

Erstatningen blev Cavendish, som man regnede for at være immun over for den slags frugtsygdomme. Men man tog åbenbart fejl.