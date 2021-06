Næsten en tredjedel af danskerne er nu vaccineret

Der var spredte meninger om vaccinen, da Ekstra Bladet mødte danskerne på gaden i dag. Fælles for dem var dog, at alle tog imod

Maj-varmen er kommet som en lyn fra en klar himmel, og hvis du også har bevæget dig udenfor hjemmets fire vægge for at nyde solen i dag, vil cirka hver tredje, du mødte på din vej, være vaccineret mod corona.

Knap to millioner danskere har nemlig fået første stik med en af de to godkendte vacciner mod corona.

Det gode majvejr lokkede også Ekstra Bladet ud fra kontoret og på gaden for at spørge danskerne, hvordan deres vaccine-oplevelser er.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Var i tvivl

Foto: Tim Kildeborg Jensen

- Det er dejligt, at jeg kan gå rundt uden at blive testet, siger 83-årige Inger Nielsen fra Vejen da Ekstra Bladet møder hende.

- Jeg var lidt i tvivl, om jeg skulle have den, men jeg er brystkræftopereret, så jeg tog den altså. Men jeg har det helt fint i dag. Jeg oplevede lidt kramper dagene efter, men det forsvandt ud igennem min storetå, smiler Inger Nielsen, der blev færdig-vaccineret 6. februar.

Frygter senere bivirkninger

Foto: Tim Kildeborg Jensen

Amilia Vismar Nielsen fra Gesten har ikke fået tilbudt vaccine endnu, trods hun arbejder i sundhedssektoren.

- Vaccinationen med Astrazeneca blev jo stoppet, og så kom jeg bag i køen igen. Men det er okay, jeg ville ikke have Astrazeneca, siger Amilia Vismar Nielsen.

- Jeg vil tage Pfizer, når jeg får den tilbudt. Jeg er dog stadig bekymret, for man ved jo ikke, hvordan det ser ud om fem år.

Ser frem til coronpasset kommer

Foto: Tim Kildeborg Jensen

En halvvejs færdigvaccineret Kirsten Mainz fra Kolding glæder sig til, at hun ikke skal testes hele tiden.

- Jeg fik første stik i fredags, og det var så fint. Lidt øm i armen, og that's it. Jeg skal have andet stik 2. juli, siger Kirsten Mainz.

- Det bedste er jo, når det der coronapas kommer, smiler koldingenseren.

Der er intet at frygte

Foto: Tim Kildeborg Jensen

Det er et par måneder siden Erik Balslev blev færdigvaccineret, og han har ikke været et sekund i tvivl, om han skulle tage imod.

- Jeg fik Pfizer, og jeg havde overhoved ingen bivirkninger. Jeg har jo fået vacciner siden barnsben mod skoldkopper og alt muligt andet, og det er der ikke sket noget ved, så jeg har ikke været bange.

- Jeg føler mig på en eller anden måde også mere tryg nu, slutter Erik Balslev, der heldigvis ikke har haft corona.

Vil ikke have Moderna

Foto: Tim Kildeborg Jensen

Tvivlen om vaccinen er også hos ikke-vaccineret Bonno Iversen på 32.

- Ja, jeg tror, jeg tager den, siger Bonno til Ekstra Bladet, da de møder ham i Kolding.

- Det kommer an på, hvilken jeg bliver tilbudt. Jeg vil ikke have Moderna - kun Pfizer, siger Bonno Iversen, der trods tvivlen, glæder sig til at kunne komme ud og spise uden at skulle testes.

Ingen bivirkninger overhoved

Foto: Tim Kildeborg Jensen

- Jeg havde ingen bivirkninger overhoved, siger Helle Sandvik, der blev vaccineret for anden gang for 10 dage siden.

- Jeg glæder mig mest til alle er færdigvaccineret, så verden kan blive normal igen, slutter Helle Sandvik, der er i Kolding for at besøge sit barnebarn.

Havde det ligesom influenza

Foto: Tim Kildeborg Jensen

Den færdigvaccinerede Bodil Lindorff nyder at kunne færdes frit omkring uden at skulle testet.

- Jeg havde det lige som influenza tre-fire dage bagefter, men jeg har det fint i dag.

- Det bedste er helt klart, at man kan gå rundt uden at skulle testet, smiler en lidt travl Bodil Lindorff, der alligevel var sød at svare på Ekstra Bladets spørgsmål.