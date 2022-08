Nancy Pelosis mand får fængselsstraf

Den amerikanske topdemokrat Nancy Pelosis mand har erklæret sig skyldig i spirituskørsel i delstaten Californien. Nancy Pelosi er formand for Repræsentanternes Hus.

Ægtefællen Paul Pelosi er idømt fem dages fængsel samt en større bøde. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den 82-årige amerikaner undgår dog fængsel. Det skyldes, at han allerede har siddet fængslet i fire dage, efter at han blev anholdt.

I stedet for den femte dag i fængsel har dommeren idømt ham otte timers samfundstjeneste.

I slutningen af maj blev han anholdt på mistanke om spirituskørsel i Napa County i Californien. Området er kendt for vinproduktion. Det skete, efter at han havde været involveret i et færdselsuheld.

Han blev anholdt om aftenen og tilbragte herefter natten i arresten. Han blev løsladt mod en kaution på 5000 dollar - svarende til cirka 35.000 kroner.

Nægter at udtale sig

Det er ifølge californisk lovgivning ulovligt at køre bil med en promille højere end 0,8. Ifølge en blodprøve havde Paul Pelosi en promille på 0,82.

Nancy Pelosi var på tidspunktet for hændelsen i delstaten Rhode Island for at holde en tale på Brown University.

Hun ønskede ifølge sin talsperson, Drev Hammill, ikke at kommentere sagen efterfølgende, da den er et 'privat anliggende'.

Nancy Pelosi er en af de mest magtfulde politikere i USA. Hun har været gift med Paul Pelosi siden 1963.