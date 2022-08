Narkorygter: Nu har hun fået svar

Den finske statsminister, Sanna Marin, tog ikke stoffer til en omdiskuteret fest, som er gået verden rundt.

Svaret på en efterfølgende narkotest er nemlig negativt. Det oplyser det finske statsministerium mandag i en erklæring.

- Der er ikke fundet nogen stoffer i den narkotest, der blev taget fra statsminister Sanna Marin den 19. august, hedder det således.

Den finske statsminister har modtaget hård kritik, efter en video af hende, der fester, er gået viralt.

Må man ikke

Kritikere har ment, at man ikke kan feste på den måde som statsminister.

Andre har påpeget, at statsministre skal kunne feste som almindelige mennesker uden at komme under beskydning for ikke at kunne varetage deres arbejde.

Hovedpersonen har tidligere fortalt, at hun valgte at tage testen for at beskytte sig selv.

- Jeg har aldrig taget stoffer i mit liv, heller ikke i mine teenageår. Jeg ville ønske, at vi levede i et samfund, hvor man kunne stole på mit ord. Men jeg har valgt at tage testen, fordi mistanken er blevet rejst mod mig, sagde hun fredag.

Sanna Marin har selv betalt for testen, fremgår det også i mandagens erklæring.

Sanne Marin har fået massiv opbakning fra sit parti på trods af den virale video. Foto: Jens Dresling/POLFOTO

Før været i vælten

Det er dog ikke første gang, Sanna Marin får kritik for at feste.

Sidste år var hun nødt til at undskylde for at tage på klub, hvor hun var i tæt kontakt med en person smittet med corona.

For blot en uge siden fik hun dog en helt særlig hæder. Den tyske avis Bild kårede hende nemlig som verdens sejeste premierminister.

