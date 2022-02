Nato afviser russisk udmelding

Rusland oplyser tirsdag, at nogle af de styrker, som var sendt til områder nær Ukraines grænse, trækkes tilbage til deres baser. Men ifølge Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg er det ikke et tegn på reduktion.

- Enheder fra de sydlige og vestlige militære distrikter er begyndt en tilbagetrækning efter at have gennemført deres opgaver, siger talsmand for det russiske forsvarsministerium Igor Konasjenkov og tilføjer, at de styrker, der er på vej tilbage til deres kaserner, er ved at gå om bord i tog og lastvognskonvojer.

- De begynder at vende tilbage til deres kaserner i løbet af dagen, siger talsmanden.

Nye billeder viser noget andet

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har i forbindelse med den udmelding udtalt, at det ikke er tegn på reduktion. Det skete på et pressemøde tirsdag.

- Rusland flytter hele tiden deres styrker. Men det er ikke ensbetydende med en deeskalering. Styrkerne har flere gange efterladt deres tunge våben og er senere vendt tilbage, sagde Stoltenberg.

Imens Rusland oplyser, at de trækker nogle af styrkerne tilbage, viser satellitbilleder fra søndag og mandag, der tirsdag er blevet udgivet af rumteknologiselskabet Maxar Technology, en opblusning af russisk miltæraktivitet på flere lokationer nær Ukraine.

Det skriver Reuters.

Ifølge nyhedsbureauet har Maxar Technology peget på, at der er blevet indsat adskillige landtropper og kamphelikoptere, såvel som nye kamp- og bombefly er blevet indsat.

Ukendt omfang

Udmeldingen fra den russiske talsmand kommer kort før et møde i Kreml mellem præsident Vladimir Putin og den tyske forbundskansler, Olaf Scholz.

Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, siger i Kijev, at 'vi og vore allierede har lykkedes i bestræbelser på at hindre Rusland i at gennemføre en yderligere optrapning'.

- Vi er nu midt i februar, og vi kan se, at diplomatiet stadig fungerer, siger han.

Det står ikke umiddelbart klart, hvor mange enheder der trækkes tilbage, og hvor stor betydning det har for den samlede russiske militærstyrke omkring Ukraine.

Scholz landede i Moskva tidligt mandag, efter at han mandag var i den ukrainske hovedstad, Kijev.

Kan udløse nye spændinger

Ved et møde med præsident Vladimir Putin mandag gav den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, udtryk for, at 'der er altid en chance' for at finde en løsning på ukrainekrisen med Vesten.

Lavrov sagde, at der er tilstrækkeligt med åbninger i forhandlingerne med ledere i de europæiske hovedstæder.

Tirsdag stemte underhuset i det russiske parlament for en anerkendelse af løsrivelsesregionerne Lugansk og Donetsk i Ukraine, hvilket kan udløse nye spændinger.

Parlamentet stemte for at sende en resolution til præsident Vladimir Putin om anerkendelse af Lugansk og Donetsk.

En våbenhvile og en plan for fred i Ukraine skal baseres på Minsk-aftalen fra 12. februar 2015. Den blev indgået mellem Rusland, Ukraine, Tyskland og Frankrig.

Den omfatter etablering af en øjeblikkelig gensidig våbenhvile, der skal sætte en stopper for kampene i de oprørsdominerede områder omkring Donetsk og Lugansk. Derefter skal der tages hul på en 'inkluderende national dialog' om en decentralisering af Ukraine.