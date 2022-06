Nato har formelt inviteret Sverige og Finland

Nato har formelt besluttet at invitere Finland og Sverige til at blive medlemmer af forsvarsalliancen. Dermed er optagelsesprocessen i gang.

Det oplyser Nato i en erklæring onsdag, hvor alliancen holder topmøde i Madrid.

- I dag har vi besluttet at invitere Finland og Sverige til at slutte sig til Nato og er blevet enige om at underskrive tiltrædelsesprotokollerne, lyder det i erklæringen.

Den historiske beslutning om at invitere Sverige og Finland ind i Nato er blevet taget, dagen efter at Tyrkiet indvilligede i at ophæve sit veto mod landenes ansøgninger i bytte for en række indrømmelser fra de to.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Finland og Sverige gør deres for at blive en del af Nato - bliv meget klogere på Sveriges hårdeste soldater her og Finlands forberedelser på Putins næste krig her.