Nato: Ingen tegn på at russerne trækker sig

Nato ser ikke tegn på, at russiske styrker er på tilbagetog i Ukraine, og Vesten forventer flere offensive operationer.

Sådan lyder det fra Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, torsdag.

- I henhold til vores efterretninger er russiske enheder ikke ved at trække sig tilbage, men de er ved at omgruppere sig, siger Stoltenberg.

Han siger, at russerne lyver om deres intentioner.

- Rusland har gentagne gange tidligere løjet om dets intentioner, og vi kan kun dømme dem ud fra, hvad de rent faktisk gør, siger Nato-chefen.

Han fremsatte ny kritik af Rusland torsdag i forbindelse med fremlæggelsen af Natos årsrapport for 2021.

- Rusland forsøger at omgruppere, skaffe sig nye forsyninger og styrke offensiven i Donbas-regionen. Samtidig opretholder Rusland presset mod Kyiv og andre byer.

Den ukrainske leder, Volodymyr Zelenskyj, afviste torsdag også meldinger om frivillig russisk tilbagetrækning. Præsidenten hævdede i samme ombæring, at det er de ukrainske styrker, som tvinger russerne på retræte.

- Der er ikke tale om tilbagetrækning. Det er en følge af vore forsvarsstyrkers indsats. De bliver presset tilbage, sagde den ukrainske præsident i en videotale.

Stoltenberg påpeger, at titusindvis af ukrainske soldater de seneste år er blevet trænet og udstyret af Nato. Han pointerer, at det er vigtigt, at Nato fortsætter med at forsyne Ukraine med våben.

– Nato eller Nato-allierede må fortsat forsyne Ukraine med våben, så længe det er nødvendigt. De udkæmper en krig for frihed, demokrati og fælles værdier, fastslår Stoltenberg.