Nato ønsker en sikker hånd og beholder Stoltenberg et år endnu

Nato's norske generalsekretær, Jens Stoltenberg, forlænges på posten i et år. Han skulle ellers være fratrådt i september.

Det oplyser Nato.

Beslutningen er blevet truffet på Nato's topmøde i Bruxelles torsdag.

Stoltenberg har afsluttet næsten to perioder som generalsekretær og skulle efter planen være fratrådt 30. september i år. Det bliver nu i stedet 30. september 2023.

Den tidligere norske statsminister er ellers udnævn til leder for Norges nationalbank fra december i år. Det bliver ikke til noget i denne omgang.

Det er Ruslands invasion i Ukraine, der har fået Nato's medlemslande til at ønske, at Stoltenberg fortsætter en tid endnu.

Både fordi de anerkender hans arbejde. Men også fordi det vil sikre kontinuitet og stabilitet, mens Nato gennemgår en dramatisk periode, hvor en alvorlig konfrontation med Rusland kunne blive en realitet.

Da Norges statsminister, Jonas Gahr Støre, torsdag morgen mødte op ved Nato's topmøde i Bruxelles, blev han spurgt om forlængelsen af Stoltenberg.

- Flere af mine kolleger har nu rejst spørgsmålet om en mulig forlængelse af Stoltenberg, sagde han.

- Da har min kommentar været, at det er en stor anerkendelse for det arbejde, han har udført. Den har været vigtig i denne krise.

63-årige Stoltenberg er medlem af Arbeiderpartiet i Norge. Han var sit lands statsminister fra 2005 til 2013.

I 2014 blev han udpeget som afløser for Anders Fogh Rasmussen på posten som Nato's generalsekretær. Her har han nu siddet i to perioder.