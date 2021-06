Nedslående FN-rapport: 'Den næste pandemi'

En rapport fra FN kalder på handling på klimaområdet, hvis ikke tørke skal blive den næste globale krise.

Det skriver The Guardian.

Ifølge rapporten har mindst halvanden milliard mennesker været direkte berørt at tørke i dette århundrede, og de økonomiske omkostninger anslås til at være omkring 124 milliarder dollars svarende til mere end 777 milliarder danske kroner.

Efterspørgsel vil overgå udbud

Mami Mizutori, som er FN's generalsekretærs særlige repræsentant for katastroferisikoreduktion har i forbindelse med offentliggørelsen af rapporten udtalt:

- Tørke er på grænsen til at blive den næste pandemi, og der er ikke nogen vaccine til at kurere det. Det meste af verden vil komme til at leve med mangel på vand inden for de næste få år. Efterspørgsel vil i visse perioder overgå udbud. Tørke spiller en stor rolle i forringelsen af jorden og faldet i høstudbyttet.

Det norske medie Dagbladet.no har talt med professor i hydrologi Lena Tallaksen, som kalder situationen meget alvorlig.

Kan medføre hedebølger

- Situationen er meget alvorlig, eftersom adgangen til rent vand er essentielt for alt liv på Jorden. Udover manglen på vand kan en alvorlig tørke også bidrage til hedebølger. Når ikke der er mere vand i jorden, der kan fordampe, går solens energi til at opvarme luften, hvilket ofte resulterer i svære hedebølger, udtaler hun til Dagbladet.

Hun fortæller, at titusinder af mennesker kan dø som følge det fysiologiske stress, som kroppen udsættes for under en hedebølge.

Som eksempel fremhæver hun en hedebølge i Rusland fra 2010, hvor 55.000 mennesker døde, og hedebølgen i Europa i 2018, hvor der blev registreret mere end 100.000 varmerelaterede dødsfald i EU.

Opfordrer til handling

Mami Mizutori opfordrer regeringer til at skride til handling, så tørken kan forebygges. Det kan blandt andet være ved at reformere og regulere, hvordan vand udvindes, opbevares og bruges, og hvordan land administreres.

Hun sagde, at tidlige varslingssystemer kan spille en vigtig rolle i forhold til at hjælpe folk, der potentielt kan være i fare, og at avancerede vejrudsigtsteknikker nu er tilgængelige.

FN's rapport blev publiceret torsdag og vil ifølge The Guardian indgå i diskussioner under den årlige klimakonference COP26, som skal finde sted i Glasgow til november.