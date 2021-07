Nedturen fortsætter for Trumps tidligere advokat

Donald Trumps tidligere advokat Rudy Giuliani har fået frataget sin advokatbestalling i Washington D.C.

Det er blevet afgjort ved en amerikansk appeldomstol. Det skriver avisen The Guardian.

Afgørelsen kommer, få uger efter at 77-årige Giuliani mistede sin advokatbestalling i delstaten New York.

Baggrunden for beslutningen i New York var, at Giuliani gentagne gange har påstået, at Donald Trump tabte præsidentvalget i 2020 på grund af valgsvindel.

Rudy Giuliani gentog disse beskyldninger på et pressemøde, som Ekstra Bladet var til stede til umiddelbart efter valget

Agter at bekæmpe

Appeldomstolen henviser til den afgørelse som baggrund for beslutningen om også at fratage ham bestallingen i Washington D.C.

Giuliani har meddelt, at han agter at bekæmpe New Yorks udelukkelse af ham som advokat. Han har ikke reageret på den seneste kendelse fra Washington D.C.