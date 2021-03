Netanyahu behøver støtte fra tidligere kollega i jagt på flertal

Den israelske premierminister Benjamin Netanyahus politiske fremtid er fortsat uvis.

Det indikerer de første valgstedsmålinger fra tirsdagens valg i Israel - det fjerde valg på under to år i landet.

Netanyahus Likud-parti står ganske vist til at blive størst med omkring 32 pladser i Israels parlament, hvor der er 120 pladser. Det er dog ikke nok til, at Netanyahu kan vide sig sikker på at beholde magten.

Det tyder på, at den 71-årige premierminister blandt andet får brug for støtte fra sin tidligere forsvarsminister Naftali Bennett. Bennett står i spidsen for det religiøse, nationalistiske Yamina-parti.

Ifølge det israelske medie Haaretz står Yamina til at få syv pladser i Israels parlament, Knesset. Det viser et gennemsnit af tre valgstedsmålinger.

Med ventet støtte fra partierne Shas (ni pladser i valgstedsmålinger), UTJ (syv pladser) og det religiøse zionistparti (syv pladser) kan Netanyahus Likud komme op på 55 pladser, skriver avisen Jerusalem Post.

Det vil altså ikke være nok til at få de 61 pladser, der giver flertal i Knesset.

Derfor kan Netanyahu meget vel få brug for Naftali Bennetts parti.

Bennett har i løbet af valgkampen udtalt sig yderst kritisk om Netanyahu, men har samtidig ikke afvist at gå i regering med ham.

Netanyahus største rival er ifølge målingerne tv-studievært Yair Lapid og hans Yesh Atid-parti. Det står til mellem 16 og 18 pladser.

Israels længst siddende premierminister har frem mod valget håbet, at hans rolle i landets vaccineudrulning kan sikre ham en ny periode.

Israel er det land i verden, der er længst fremme med udrulningen, og det har tilladt en stor genåbning af landet.

En igangværende retssag kaster dog også skygger over Netanyahu, der er anklaget for korruption. Premierministeren har nægtet sig skyldig.