Netanyahu har sikret aftale om ny regering i Israel

Lederen af Likud-partiet, Benjamin Netanyahu, oplyser på Twitter, at han har sikret aftale om ny regering i Israel.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Jeg er lykkedes, skriver den tidligere premierminister på Twitter.

Det sker efter ugers hårde forhandlinger.

Dermed skal han igen stå i spidsen for landet - denne gang for den mest højreorienterede israelske regering i landets historie.

Det sker minutter før midnat, som var deadline for udformningen af ny regering. Den deadline var sat af præsident Isaac Herzog.

En talsperson for præsidenten bekræfter, at Netanyahus erklæring er modtaget.

Likud og dets religiøse og nationalistiske allierede fik tilsammen et flertal ved valget i Israel 1. november.

Allerede i november stod det klart, at det yderst højreorienterede parti Jødisk Magt var en del af samarbejdet.

Jødisk Magt ledes af den 46-årige Itamar Ben-Gvir. Han er dømt for racisme og har før talt for at fordrive arabere, der bor i Israel. Han ønsker også at annektere den besatte Vestbred.