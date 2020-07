New York City: Ingen coronadødsfald

For første gang siden pandemien brød ud, har millionbyen New York City registreret nul nye coronarelaterede dødsfald på et døgn.

Det viser tal søndag lokal tid fra sundhedsmyndighederne i byen, der tidligere har været USA's epicenter for coronavirusset, skriver finansmediet Bloomberg.

De nul nye døde markerer enden på en fire måneder lang periode, efter at USA's folkerigeste by registrerede sit første dødsfald i forbindelse med coronavirusset 11. marts.

Pandemien var på sit højeste i New York City 7. april, hvor myndighederne meldte om 597 døde det seneste døgn. Yderligere 216 mistænkes også for at have været døde med smitten den dag.

En talsperson for byens rådhus Avery Cohen glæder sig over resultatet.

- Newyorkere har været heltene i denne fortælling, og de har overgået sig selv i at holde hinanden sikre, siger hun i en pressemeddelelse ifølge Bloomberg.

I alt har New York City haft 18.760 coronarelaterede dødsfald. Myndighederne mener, at det er sandsynligt, at der er yderligere 4613 dødsfald, som ikke officielt er sat i forbindelse med coronavirusset endnu.

I delstaten New York blev der registreret fem dødsfald det seneste døgn. Det højeste antal døde på et døgn i delstaten er 799 fra 9. april.

Byen er begyndt at genåbne efter at have været lukket ned under udbruddet. Mandag måtte blandt andet neglesaloner, solarier og hundeparker åbne.

Borgerne må til gengæld stadig ikke gå på restaurant indendørs, da flere delstater, herunder Texas og Florida, har oplevet et stor stigning i antallet af smittetilfælde, efter at de åbnede for indendørs servering igen.

I alt er 135.171 registreret som døde med coronavirus i USA, hvilket er højst af alle lande, viser tal fra Johns Hopkins University.

Landet ligger på syvendepladsen over lande med flest døde per indbygger, hvis man fraregner småstater som San Marino og Andorra. Det viser tal fra statistiksiden worldometers.info. Her ligger Belgien nummer et.