New York City oplever fordobling af antallet af skyderier

Politiet i New York City runder 2020 af med en stigning på 97 procent i antallet af skyderier i millionbyen sammenlignet med året før. Samtidig er der sket en stigning på næsten 45 procent i antallet af drab.

Det viser tal fra NYPD (New York Police Department) offentliggjort fredag.

I byen blev der registreret flere skyderier fra midten af maj til midten af september end i hele 2019. Således blev 1868 mennesker ramt af kugler.

Da kuglen faldt på Times Square, og 2020 blev til 2021, var NYPD blevet kaldt ud til 1531 skudepisoder på tværs af de fem bydele i løbet af det seneste år. Det er 754 skudepisoder flere end i 2019.

I 2020 efterforskede politiet 462 drab i byen, hvilket er 143 flere end året før.

Ikke siden 2006 har der været så meget vold i byen. Her blev der registreret 1565 skyderier, oplyser politichef Dermot Shea.

I den anden ende af statistikken er der sket i fald i antallet af voldtægter, røverier og overfald, skønt statistikken også viser en stigning i antallet af indbrud og biltyverier.

Den samlede kriminalitet er faldet med 0,9 procent. Den 27. december var der registreret 94.314 forbrydelser i byen. Det er 845 færre end i 2019.

Ifølge politichef Dermot Shea og andre embedsmænd begyndte de mange skyderier allerede i begyndelsen af året, da en kautionsreform trådte i kraft, og alt for mange mistænkte blev løsladt uden kaution.

Med reformen blev dommere ifølge embedsmændene frataget muligheden for at holde potentielt voldelige forbrydere bag tremmer.

Og i takt med at coronavirusset spredte sig, blev mange fanger løsladt i et forsøg på at undgå det smitsomme virus.

Den 10. maj var der kun sket få drab flere end på samme tidspunkt året før. 108 i 2020 sammenlignet med 104 i 2019. Men tallene for de efterfølgende uger er skræmmende. Her blev 37 mennesker skudt.

Samtidig udløste det en bølge af raseri og protester, da politiet dræbte en sort mand ved navn George Floyd i Minneapolis den 25. maj.

I begyndelsen af sommeren var antallet af skyderier stukket af, hvilket kulminerede i weekenden omkring 4. juli, hvor 41 mennesker blev skudt i New York City. Ni mennesker blev dræbt af skud på en enkelt dag.