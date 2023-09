New York indfører stramme regler for udlejning på Airbnb

Det bliver i fremtiden væsentligt sværere at finde overnatning på Airbnb som turist i New York.

Denne uge træder en ny lov nemlig i kraft, hvis formål er at sænke den gennemsnitlige husleje, der er steget til omkring 5000 dollar om måneden svarende til knap 35.000 kroner.

Fremover vil det derfor kun være muligt at benytte platforme som Airbnb til ophold på over 30 dage.

Yderligere vil det kun være muligt at leje værelser, hvor udlejeren bor i lejligheden og er til stede under hele opholdet.

Samtidig vil det ikke være tilladt at booke ophold for mere end to personer, og desuden må man ikke kunne låse døren til sit værelse.

Værter pålægges også at skulle betale et beløb på 145 dollar hvert andet år.

Boligejere og Airbnb er yderst utilfredse med lovgivningen, men en række beboere i byen er glade for tiltagene.

- Jeg tror, det nok er nødvendigt, siger 44-årige Marianne LeNabat, der bor i New York City.

Borgmesterkontoret i byen har gjort det til sit mål at bekæmpe en akut boligkrise.

Mange er dog af den opfattelse, at man med lovgivningen skaber en større krise end den, man håber på at løse.

Organisationen RHOAR, der repræsenterer mindre udlejere, siger, at tiltagene kommer til at presse dens medlemmer økonomisk.

66,6 millioner turister besøgte New York City i 2019, året før coronapandemien startede.

I alt bidrog de 47,4 milliarder dollar til den lokale økonomi og skabte 283.000 job ifølge data fra delstatens skatteinspektør.

Samtidig frygtes det, at den nye lov vil føre til højere hotelpriser.

Der er også blevet indført begrænsninger på platforme som Airbnb i andre byer som eksempelvis San Francisco, hvor kun er tilladt at udleje sin ejendom i maksimalt 90 dage om året.