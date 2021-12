New York oplever stigning i antallet af coronaindlagte børn

Antallet af børn, der er indlagt med covid-19 i den amerikanske delstat New York, er firdoblet siden begyndelsen af december.

Sundhedsmyndighederne advarer samtidig om, at antallet af coronaindlæggelser kan stige yderligere, i takt med at omikronvarianten spreder sig.

Det er uklart, hvilken variant de indlagte børn er smittet med.

Cirka halvdelen af de indlagte børn i New York er yngre end fem år. Det vil sige, at aldersgruppen ikke er blevet tilbudt en vaccine.

Biden har indført vaccinekrav for 100 millioner amerikanere og siger, at 'vores tålmodighed hænger i laser'. Tilbage i september indførte Biden vaccinekrav for 100 millioner amerikanere.

De daglige smittetal i USA er generelt stigende med et gennemsnit på omkring 190.000 nye smittede om dagen. Det viser tal fra Johns Hopkins University.

Både den nye coronavariant og julefejringer over hele landet har skabt travlhed hos de amerikanske testcentre, og nogle steder kan det være svært at blive testet.

USA's ledende statsepidemiolog, Anthony Fauci, erkendte søndag, at landet har et problem med at skaffe nok test. Han lovede samtidig, at der ville blive stillet flere test til rådighed næste måned.

- Et af problemerne er, at vi ikke har nok test tilgængelige for alle, før vi når til januar, og vi har stadig problemer med, at folk ikke kan blive testet, siger han til ABC News.

Tirsdag annoncerede præsident Joe Biden en række tiltag mod den seneste coronastigning. Blandt andet vil USA levere en halv milliard gratis hjemmetest i begyndelsen af det nye år.

Det Hvide Hus, der de seneste måneder af pandemien har fokuseret på vacciner, har fået kritik for at halte bagud med test.

Fauci understregede, at det vil der snart blive rådet bod på og påpegede også, at omikron var ekstrem smitsom.

Ud over overvældede hospitaler og testcentre, har coronavarianten også aflyst hundredvis af flyvninger i USA, da flypersonale har meldt sig syge eller har været i coronakarantæne.