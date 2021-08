New Zealand vil gradvist åbne grænserne i starten af 2022

New Zealand er ikke klar til en fuld genåbning, men grænserestriktionerne kan gradvist lempes fra begyndelsen af næste år.

Således planlægger New Zealand at tillade rejsende, som er vaccineret og fra lavrisikolande, at komme ind i landet uden at skulle i karantæne ved ankomst.

Det siger premierminister Jacinda Ardern i en tale torsdag lokal tid på et forum, der handler om at genforene New Zealand med resten af verden.

Ifølge Ardern vil regeringen benytte sig af en individuel risikobaseret model for karantænefri rejser. Modellen vil omfatte muligheder for at komme ind i landet i kategorierne lavrisiko, mellemrisiko og højrisiko fra første kvartal af 2022.

Vaccinerede fra lavrisikolande kan altså rejse ind i landet uden at skulle i karantæne, mens rejsende fra mellem- og højrisikolande enten skal i karantæne eller gå i selvisolation i 14 dage.

- Vi er ganske enkelt ikke i en position endnu, hvor vi kan genåbne fuldt ud. Vi vil være forsigtige og bevidste i genåbningsprocessen, siger Jacinda Ardern i talen torsdag.

Derudover vil New Zealand fremskynde sin vaccineudrulning, så alle berettigede aldersgrupper kan booke tid til en vaccination inden 1. september.

Desuden vil landet øge ventetiden mellem de to vaccinestik til seks uger, sådan at flere newzealændere kan blive helt eller delvist vaccineret.

Jacinda Ardern er blevet rost internationalt for at formå at forhindre lokalt overført smitte med covid-19 via en streng elimineringsstrategi.

New Zealand, der har knap 4,9 millioner indbyggere, har kun registreret 2905 smittetilfælde og 26 coronarelaterede dødsfald under pandemien.

Det viser en opgørelse fra det amerikanske Johns Hopkins University.

Ifølge Jacinda Ardern vil et pilotprojekt med selvisolation blive iværksat i år. Samtidig vil der blive oprettet nye systemer for test og vaccinekontrol ved grænserne.