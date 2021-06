Ni børn er døde i kæmpe trafikulykke under storm i Alabama

Ti mennesker, heriblandt ni børn, er døde i en ulykke med mindst 15 køretøjer i den amerikanske delstat Alabama, som hærges af stormen Claudette.

Det oplyser myndighederne søndag lokal tid.

Ulykken fandt sted på en motorvej lørdag nær byen Greenville.

Den skyldtes 'formentlig', at køretøjer akvaplanede under voldsom regn, fortæller Wayne Garloc, som er retsmediciner i Butler County.

Når en bil akvaplaner, glider den på en våd kørebane, fordi vandet ikke kan presses væk af dækkene.

Otte af de døde børn befandt sig i en bus tilhørende Tallapoosa County Girls Ranch, som er et hjem for piger, der er blevet efterladt, svigtet eller har oplevet vanrøgt.

- Dette er formentlig den værste ulykke i Butler Countys historie, siger sherif Danny Bond til lokalmediet Al.com.

Også en far og hans ni måneder gamle datter, som begge befandt sig i en SUV, mistede livet.

Golfkysten fik i løbet af lørdag op til 30 centimeter regn på grund af stormen Claudette. Mindst to andre dødsfald tilskrives også stormen.

To af de involverede køretøjer var store lastbiler. Mellem fire og fem andre mennesker menes at være kommet til skade i ulykken, men er ikke i kritisk tilstand.

Ifølge øjenvidner blev chaufføren af bussen med de omkomne børn hjulpet ud af køretøjet af folk, der havde set ulykken.

Herefter forsøgte et vidne at hjælpe med at få børnene ud, men blev forhindret af voldsomme flammer.

Tallapoosa County Girls Ranch oplyser, at børnene på hjemmet vil blive tilbudt krisehjælp.

- Vi er i stor sorg i dag. Vores hjem har lidt store tab. Send jeres bønner til os, skriver børnehjemmet på sin Facebook-side.

Claudette er senere blevet nedjusteret til et kraftigt tropisk lavtryk, men ventes igen at få status som tropisk storm, når vejrsystemet rammer delstaten North Carolina mandag lokal tid.