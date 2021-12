Ni måneder efter valg er Hollands regering endelig på plads

Ni måneder efter Hollands parlamentsvalg i marts er fire partier enige om en regeringsaftale, der igen vil gøre Mark Rutte til premierminister.

Det oplyser ordførere fra to partier - VVD og D66 - til tv-kanalen NOS.

Det bliver den fjerde regeringskoalition i træk med Mark Rutte i spidsen. Han har været Hollands premierminister siden 2010.

Regeringsaftalen, der er indgået mandag, omfatter Ruttes eget parti VVD, D66, CDA og det kristendemokratiske ChristienUnie.

Det er de samme partier, der har siddet i regering siden 2017.

Valget i marts gav et så uklart resultat, at forhandlingerne har været vanskelige og er trukket ud.

I alt har det taget 271 dage at få en aftale på plads.

Ved valget for ni måneder siden blev Rutte og hans VVD det største parti. Men med kun 22 procent af stemmerne har premierministeren brug for de tre andre partier for at have et flertal bag sig.

Den aftale, der nu er indgået, indeholder blandt andet et løfte om at gøre noget ved boligmanglen i Holland.

Der er også tilskud til børnepasning og flere penge til sundhed og skoler skrevet ind i aftalen, skriver hollandske medier ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Rutte har været Hollands premierminister siden 2010. Han er en af de længst siddende regeringschefer i Europa, skriver Reuters.