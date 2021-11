Niårig dreng dør af kvæstelser fra koncerttragedie i Houston

En niårig dreng, som har ligget i koma, siden han blev kvæstet på en musikfestival i Houston i delstaten Texas forrige weekend, er død.

Niårige Ezra Blount døde søndag.

Det oplyser hans familie til det amerikanske medie ABC13.

Dermed har i alt ti personer mistet livet som følge af hændelsen på festivalen Astroworld 5. november.

Otte døde på stedet, mens det niende offer, en 22-årig kvinde, døde af sine kvæstelser onsdag.

Pres bagfra

Dødsulykken skete, da der udbrød panik under en koncert med rapperen Travis Scott, der også står bag festivalen.

De ni andre dødsofre var mellem 14 og 27 år.

Ezra Blounts far, Treston Blount, har tidligere fortalt til ABC13, at hans søn var en stor fan af Travis Scott.

- Han glædede sig så meget. Han kunne ikke vente med at komme afsted, har faren tidligere sagt.

Ezra Blount sad ved koncertens start på skuldrene af sin far. De to stod nede bagved, da der var mere roligt. Men så snart Travis Scott gik på scenen, begyndte folk at presse på bagfra.

Mange søgsmål

Treston Blount mistede bevidstheden, og sønnen faldt til jorden, hvor han blev trampet på af andre koncertgæster.

Da Treston Blount igen kom til bevidsthed, kunne han ikke finde sin søn. Han blev siden kontaktet af politiet, som oplyste, at den niårige dreng var indlagt på hospitalet med skader på de indre organer.

Efterforskere forsøger i øjeblikket at kortlægge, hvad der forårsagede de kaotiske scener. Det vil ifølge den lokale politichef 'tage uger, måske måneder', skriver CNN.

Samtidig vælter det ind med civile søgsmål fra festivalgæster.

Travis Scott har tilbudt at betale de udgifter, der er forbundet med begravelserne af de ofre, der mistede livet.