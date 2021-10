Nobelprismodtager: Klimaforandringer truer menneskeheden

Klimaforandringer er 'en enorm trussel' mod menneskeheden. Det er helt afgørende, at verdens regeringer gør noget hurtigst muligt for at bremse den udvikling.

Det siger den italienske fysiker Giorgio Parisi, der tirsdag modtog Nobelprisen i fysik sammen med to andre forskere.

- Det er tydeligt, at for den fremtidige generation skal vi handle meget hurtigt nu, siger Parisi på et pressemøde tirsdag.

Han deler prisen med to andre forskere, amerikansk-japanske Syukuro Manabe og tyske Klaus Hasselmann.

De får prisen for deres arbejde med klimamodellering og komplekse fysiske systemer.

Allerede for mere end 30 år siden advarede den i dag 89-årige Klaus Hasselmann om, hvor klimaet var på vej hen.

- Om 30 til 100 år vil vi, afhængig af hvor meget fossilt brændstof vi bruger, opleve betydelige klimaforandringer, sagde han ifølge det tyske Max Planck-institut i et interview fra 1988.

- Vi må indse, at vi er på vej ind i en situation, hvor der ikke er nogen vej tilbage, lød den dystre advarsel dengang fra Hasselmann.

Nobelkomitéen, der uddeler priserne, påpeger, at den med prisen til de tre videnskabsfolk forsøger at sende et budskab forud for klimatopmødet COP26 i Glasgow. Det indledes 31. oktober.

- Verdens ledere har ikke forstået budskabet endnu. Jeg er ikke sikker på, at de vil forstå det, fordi vi siger det, lyder det fra formanden for Nobelkomitéen for fysik, Thor Hans Hansson.

- Men det vi siger er, at klimamodellen er solidt forankret i fysikteori, understreger han.