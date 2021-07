Nord- og Sydkorea i forhandlinger om forbindelseskontor

Sydkorea og Nordkorea er tilsyneladende ved at bløde op for hinanden, efter at Nordkorea sidste år sprængte et fælles forbindelseskontor i luften.

I hvert fald oplyser tre sydkoreanske regeringskilder, at der er indledt forhandlinger om at genetablere et forbindelseskontor mellem de to lande.

Samtidig har der været snak om et topmøde mellem naboernes ledere.

Sydkoreas præsident, Moon Jae-in, og Nordkoreas leder, Kim Jong-un, har ifølge de unavngivne kilder udvekslet breve siden april. Her skal de have diskuteret, hvordan landenes forhold kan forbedres.

I juni sidste år sprængte Nordkorea et forbindelseskontor i luften i den nordkoreanske grænseby Kaesong. Ødelæggelsen blev set som en symbolsk handling fra Nordkorea efter flere dage med ophedet retorik mod Sydkorea.

Sydkorea og Nordkorea holdt i 2018 møder om fred og forsoning, men siden er der altså opstået spændinger mellem landene.

For præsident Moon, der oplever faldende støtte i Sydkorea, er det afgørende at forbedre forholdet til nordkoreanerne.

Han har slået sig op på netop at få skabt et bedre bånd til naboerne. Moon var også med til at stable historiske topmøder mellem Kim Jong-un og USA's tidligere præsident Donald Trump på benene i 2018 og 2019.

Ifølge de sydkoreanske regeringskilder arbejdes der på at arrangere et møde mellem Moon og Kim. På grund af coronapandemien er et eventuelt mødes detaljer og tidsplan dog endnu ikke på plads.

Nordkorea har officielt ikke bekræftet nogen tilfælde af coronasmitte. Landet har dog lukket sine grænser og indført strenge restriktioner.

Sydkorea har bekræftet knap 200.000 tilfælde af smitte og godt 2000 dødsfald. Begge tal er meget lave i forhold til Sydkoreas antal indbyggere.

Eksempelvis har Sydkorea, hvor der bor over 50 millioner mennesker, færre coronarelaterede dødsfald end Danmark. I Danmark er 2546 smittede døde.

Sydkorea og Nordkorea er teknisk set stadig i krig mod hinanden, efter at en konflikt fra 1950 til 1953 endte i en våbenhvile.