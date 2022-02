Nordirlands førsteminister går af efter uro om brexitregler

Nordirlands førsteminister, Paul Givan, træder tilbage efter mindre end et år på posten. Det oplyser han torsdag aften.

Han gør det i protest over handelsregler forårsaget af brexit.

Hans tilbagetræden kommer, kort tid efter at provinsens landbrugsminister, Edwin Poots, har givet ordre om at stoppe tjek af landbrugsvarer, der kommer fra det øvrige Storbritannien til Nordirland.

- Jeg har nu udstedt en formel instruktion til at indstille alle tjek, sagde han onsdag aften.

Det er et åbenlyst brud på den brexit-aftale, som Storbritannien har indgået med EU. Nordirland er en del af det britiske kongedømme (UK).

En talsmand for premierminister Boris Johnson hævder imidlertid, at kontrollen af varer kører videre som vanligt. Men han føjer til, at EU selv må løse striden sammen med Nordirland.

Det er EU-Kommissionen helt imod. Det er den britiske regering, man har forhandlet brexit-aftalen med.

Kontrollen - der er en stikprøvekontrol - af landbrugsvarer er aftalt, så grænsen mellem Irland og Nordirland kan forblive en åben grænse. EU står fast på, at hvis der ikke er nogen kontrol med britiske varer ind i Nordirland, så står EU's indre marked pivåbent for briterne.

Både Givan og Poots kommer fra det overvejende protestantiske parti DUP. De er modstandere af aftalen.

DUP, der er probritisk, har i månedsvis truet med at trække sig ud af den nordirske regering forud for et valg i maj.

Det ser brexit-aftalens irske protokol som et snigende forsøg på at gøre Nordirland til en del af republikken Irland.

Brexit-aftalen mellem den britiske regering og EU fastholder Nordirland som en del af EU's indre marked og med en åben grænse til Irland. Det skal forhindre, at der opstår nye spændinger mellem unionister - som overvejende er protestanter - og republikanere, som overvejende er katolikker.

Nordirland var fra slutningen af 1960'erne skueplads for en blodig konflikt, der kostede flere tusind mennesker livet.

Det blev afsluttet med den såkaldte Langfredagsaftale fra 1998, hvor EU var en af garanterne for aftalen.