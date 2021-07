Nordiske aviser bringer kritisk brev til Kina på forsiden

Fire nordiske aviser, herunder Politiken, har underskrevet et kritisk brev, der er rettet mod Kinas præsident, Xi Jinping.

Brevet, der er trykt på avisernes forside torsdag, begynder således: 'Til Folkerepublikken Kina. Det har længe været for meget. Nok er nok'.

Chefredaktørerne skriver, at de havde håbet, at de kinesiske myndigheder ville leve op til forsikringerne om, at grundlæggende demokratiske rettigheder ville blive forsvaret og bevaret i Hongkong. Men de mener, at håbet er falmet.

- Det sidste - måske naive - håb blev desværre definitivt slukket, da den frie avis Apple Daily måtte bukke under for myndighedernes knægtelse af ytringsfriheden, skriver redaktørerne.

Apple Daily udkom torsdag for sidste gang og henviste i forbindelse med lukningen til de ansattes sikkerhed.

Det var en populær tabloidavis, som blandede prodemokratiske holdninger med sladderstof om kendte samt undersøgende magtkritisk journalistik.

Myndighederne har slået hårdt ned på den prodemokratiske bevægelse i Hongkong, siden Kina sidste sommer indførte en ny sikkerhedslov.

Ud over Politiken, der har taget initiativ til det kritiske brev, bliver det også bragt i norske Aftonposten, svenske Dagens Nyheter og finske Helsingin Sanomat.

Brevet bliver bragt i forbindelse med jubilæet for det kinesiske kommunistparti torsdag.

- Det er nu - i 100-året for Kinas Kommunistpartis oprettelse - at Folkerepublikken Kina skal leve op til sit navn som en republik for folket og ikke kun dens magthavere, står der i brevet.

Redaktørerne Christian Jensen, Trine Eilertsen, Peter Wolodarski og Kaius Niemi opfordrer i brevet til at stå sammen.

- Man kan holde sandheden og friheden tilbage med magt. Men kun for en tid. Vi må stå sammen om at vise, at oplysningens kraft altid vinder til sidst, lyder det.