Nordkorea fyrer magtfuld militærchef

En af de mest magtfulde skikkelser i det nordkoreanske militær skal se sig om et efter nyt job.

Pak Jong Chon var indtil for nylig næstformand for militærkommissionen og dermed næstkommanderende for landets hær, der råder over en million soldater.

Men nu er det slut.

Det oplyser det statsejede nyhedsbureau KCNA, som normalt agerer regeringens kommunikationskanal, ifølge nyhedsbureauet Reuters

Pludselig væk

Pak Jong Chon erstattes af Ri Yong Gil, men hvorfor han pludselig er blevet degraderet står hen i det uvisse. På tv-billeder søndag ses den fyrede militærchef sidde på forreste række til diktator Kim Jong-uns årlige nytårstale.

På videoen kigger Pak Jong Chon ned i skødet, mens de øvrige har hænderne i vejret. Senere under talen er han pludselig væk. Det skriver South China Morning Post.

Pak Jon Chon har ellers gjort lynkarriere i militæret, skriver CNN.

På blot fem år er han gået fra at være enstjernet artilleri-kommandør til firestjernet general.

I 2020 blev han forfremmet til marskal, den højeste orden indenfor det nordkoreanske militær - og kun overgået af Kim Jong-un.

Nordkoreas hær er ifølge en opgørelse fra The International Institute for Strategic Studies verdens fjerdestørste med over en millioner soldater.

Det skyldes blandt andet, at landet har tvunget værnepligt for alle over 17 år.

Ifølge Al-Jazeera og Wall Street journal vurderer det amerikanske militær desuden, at Nordkorea har mellem 20 og 60 atomvåben.

Det er dog langtfra nok, hvis det står til Kim Jong-un.

Vil masseproducere atomvåben

I sin nytårstale søndag beordrede lederen, at der i det kommende år skal masseproduceres flere taktiske atomvåben. Ordren lyder på, at Nordkoreas atomvåbenarsenal skal udvides 'eksponentielt'.

Det skriver nyhedsbureaet AP.

Meldingen fra Kim Jong-un kommer efter et år, hvor Nordkorea har gennemført flere missiltests end nogensinde før.

