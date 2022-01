Nordkorea tester største missil siden 2017 og gør USA bekymret

Nordkorea affyrede søndag et ballistisk missil af typen Hwasong 12. Det bekræfter styret mandag.

Hwasong 12 er det samme våben, som Nordkorea engang truede med at målrette det amerikanske territorie Guam.

Affyringen af missilet, der er et mellemdistancemissil, blev første gang rapporteret af sydkoreanske og japanske myndigheder søndag.

Det er den syvende våbentest, Nordkorea har gennemført alene i januar i år. Det er samtidig første gang siden 2017, at nordkoreanerne har affyret et missil af den størrelse, som er i stand til at bære et atomsprænghoved.

USA er bekymret for, at de mange missiltest fra Nordkorea kan være forstadiet til en egentlig genoptagelse af test af atomvåben og interkontinentale ballistiske missiler.

En højtstående amerikansk embedsmand siger til journalister i Washington D.C., at USA er klar med et svar, der er 'designet til at vise vores engagement over for vores allierede'.

- Det handler ikke kun om, hvad de (nordkoreanerne, red.) gjorde i går. Det er et faktum, at dette sker i kølvandet på et ret betydeligt antal test i denne måned, siger embedsmanden.

Han opfordrer i samme ombæring styret i Pyongyang til at deltage i direkte samtaler uden nogen forhåndsbetingelser.

Midt i diplomatiske forhandlinger i 2018 meddelte den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, at hans atomstyrke var færdig, og at han ville indstille både atomprøvesprængninger og prøveaffyringer af langtrækkende missiler.

Men efter at forhandlingerne gik i stå i 2019, sagde Kim Jong-un, at han ikke længere var bundet af den midlertidige suspension.

Tidligere i januar antydede den nordkoreanske leder, at Nordkorea kan genoptage landets testaktiviteter, eftersom at USA og dets allierede ikke har vist tegn på at opgive deres 'fjendtlige politik'.